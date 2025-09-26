В США выбирают самого прожорливого медведя Аляски

Благодаря установленной веб-камере на берегу реки парка, зрители могут наблюдать, как более двух тысяч медведей поедают лосося — до 45 кг в день — для того, чтобы максимально накопить жир перед зимней спячкой. На основе этих наблюдений и ранее сделанных снимков участники конкурса выбирают самого упитанного медведя. Медведи соревнуются в дуэлях, демонстрируя фото и видео своей трансформации, пока не будет выбран самый крупный.