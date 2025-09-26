Ричмонд
В США выбирают самого прожорливого медведя Аляски

В Соединенных Штатах стартовала акция под названием «Неделя толстого медведя».

Источник: Аргументы и факты

Более миллиона интернет-пользователей вовлечены в процесс определения самого крупного и прожорливого медведя на Аляске. В Соединенных Штатах стартовала необычная акция под названием «Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week), сообщает Liberation.

«Забудьте про “Голодные игры”, теперь победа будет у самого массивного», — заявили организаторы мероприятия.

Акция, начатая в 2014 году национальным парком Катмай в качестве шутливого способа привлечения внимания к охране дикой природы, уже стала ежегодным международным событием.

Благодаря установленной веб-камере на берегу реки парка, зрители могут наблюдать, как более двух тысяч медведей поедают лосося — до 45 кг в день — для того, чтобы максимально накопить жир перед зимней спячкой. На основе этих наблюдений и ранее сделанных снимков участники конкурса выбирают самого упитанного медведя. Медведи соревнуются в дуэлях, демонстрируя фото и видео своей трансформации, пока не будет выбран самый крупный.

В прошлом году мероприятие привлекло около 1,2 миллиона голосов из 100 стран. Победитель конкурса получает место в «Зале чемпионов» на сайте парка, как, например, медведица 128 Grazer, которая в прошлом году стала первой самкой, победившей два года подряд.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском произошел трагический случай: медведь напал на женщину рядом со школой. С серьезными травмами пострадавшую госпитализировали, однако позже она скончалась.

