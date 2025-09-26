Медвежий променад по Уралу: Нашествие косолапых добралось до ещё одного региона РФ

Медведь вышел к людям в Соликамске Пермского края. Видео © Telegram/SHOT.
Медведь всю ночь слонялся по улицам города, но случаев нападения на людей зафиксировано не было. Ситуация повторяет тревожную тенденцию: ранее массовые выходы медведей к человеческому жилью были отмечены в Петропавловске-Камчатском и Сочи.
Эксперты связывают аномальное поведение хищников с доступностью пищевых отходов на свалках, которые привлекают животных в городскую среду. Обычно лесные обитатели избегают контактов с человеком, поэтому участившиеся случаи их появления в населённых пунктах называют нетипичными.
Ранее в Сахалинской области произошёл трагический инцидент: медведица напала на местную жительницу, которая отправилась в лес за ягодами. По данным источника, две женщины столкнулись с медведицей и её детёнышем, и одной из них удалось спастись бегством, в то время как вторая погибла.
