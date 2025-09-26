Медвежий променад по Уралу: Нашествие косолапых добралось до ещё одного региона РФ

Ранее в Сахалинской области произошёл трагический инцидент: медведица напала на местную жительницу, которая отправилась в лес за ягодами. По данным источника, две женщины столкнулись с медведицей и её детёнышем, и одной из них удалось спастись бегством, в то время как вторая погибла.