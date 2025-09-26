Ричмонд
WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары оружием США вглубь РФ

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп допустил возможность снятие ограничений на удары американским оружием вглубь территории России. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщила газета The Wall Street Journal.

Новость дополняется.

