WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары оружием США вглубь РФ

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп допустил возможность снятие ограничений на удары американским оружием вглубь территории России. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщила газета The Wall Street Journal.
Новость дополняется.
