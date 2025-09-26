Психиатр Шуров: избыток мата в речи может быть признаком ментальных болезней

По речи человека можно заподозрить у него некоторые заболевания, например, избыток мата может свидетельствовать о некоторых ментальных болезнях. Об этом заявил в беседе с изданием aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.
— Мат — это лексика, которая не принята в обществе. Мат может стать симптомом проблем с ментальным здоровьем, — рассказал специалист.
Он уточнил, что, в частности, руганью может проявляться синдром Туретта. Кроме того, когда развивается деменция, снижается уровень контроля поведения, что также может проявляться в нецензурных выражениях. Еще один пример — когда человек изначально слабоумный, непонимающий контекст.
Ранее «Москва 24» рассказала, что ученые выяснили, какие гены влияют на появление синдромом Туретта. Оказалось, что заболевание в 90 процентах случаев вызывают мутации в гене, связанном с памятью. Эти же мутации также влияют на развитие болезни Альцгеймера.
Чаще всего синдром Туретта дебютирует в возрасте от 2 до 15 лет, при этом у мальчиков он возникает в 4 раза чаще, чем у девочек, передают «Известия».