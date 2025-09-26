Bild: 79-летний пассажир поезда оскорбил двух украинок в Германии

В вагоне поезда, который направлялся из Берлина в Дессау, 79-летний пассажир обругал нецензурными словами двух украинок, ехавших вместе с ребенком. Об этом сообщила газета Bild.
При этом за гражданок Украины вступился 29-летний мужчина, который потребовал пенсионера прекратить нецензурную брань и обратился в местные правоохранительные органы в связи с произошедшим. В ответ пожилой пассажир также оскорбил и мужчину.
По прибытии в Дессау пенсионера встретили на станции сотрудники федеральной полиции. Они вынесли ему выговор, установили, что он находился в состоянии опьянения, а затем отпустили. Сейчас пожилой мужчина находится под следствием за разжигание межнациональной ненависти, передает Lenta.ru.
1 сентября в СМИ появилась информация о том, что в немецком Фридланде в Нижней Саксонии 31-летний араб Мухаммад А. толкнул 16-летнюю беженку с Украины Лиану Кассай под поезд, движущийся со скоростью 100 километров в час. В тот момент девушка разговаривала по телефону с дедушкой, и, когда Кассай толкнули, он понял, что что-то случилось, после чего сразу же позвонил родителям внучки. Когда те с полицией и врачами прибыли на станцию, девушка уже умерла.