26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременное ограничение движения транспорта будет введено в центре Минска 29 и 30 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
29 и 30 сентября в связи с проведением мероприятий в центральной части города на отдельных участках проспекта Независимости, проспекта Победителей и МКАД будет вводиться кратковременное ограничение движения всех видов транспорта, включая общественный.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. -0-