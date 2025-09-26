Ричмонд
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременное ограничение движения транспорта будет введено в центре Минска 29 и 30 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

29 и 30 сентября в связи с проведением мероприятий в центральной части города на отдельных участках проспекта Независимости, проспекта Победителей и МКАД будет вводиться кратковременное ограничение движения всех видов транспорта, включая общественный.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. -0-