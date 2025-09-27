Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

В октябре 2023 года Мурашко сообщал, что 23,5% от общей численности населения уже исполнилось 60 лет. Это почти 35 млн человек. Росстат в том же месяце спрогнозировал, что к началу 2046 года число граждан старше трудоспособного возраста в России достигнет 37,3 млн человек, или 26,9% населения.