Педиатр назвала предельно допустимый вес школьного рюкзака

Педиатр Алексенцева: рюкзак с учебниками в 1−2 классах должен весить до 1,5 кг.

Источник: Комсомольская правда

Первая четверть нового учебного года в самом разгаре, дети вернулись в школы, а родители вникают в учебный процесс вместе с ними. О том, сколько должен весить школьный рюкзак, чтобы его тяжесть не навредила ребенку, сообщила в беседе с aif.ru врач-педиатр Елена Алексенцева.

— Установлены лимиты веса рюкзака с учебниками и школьными принадлежностями. Для учеников первого и второго классов они не могут превышать 1,5 килограмма, — сообщила доктор. По ее словам, чуть больше лимит для учеников третьего и четвертого классов — 2 кг, пятого и шестого — 2,5 кг, в седьмом и восьмом — 3,5 кг. Далее уже идут ученики старшей школы, им допускается носить с собой до 4 кг.

Ранее «Российская газета» рассказала, что в конструкции рюкзаков должны быть предусмотрены нагрудный регулируемый ремень и поясной ремень — для более плотного прилегания к фигуре и правильного распределения массы заполненного ранца.

Размер рюкзака не должен превышать ширину плеч ребенка и быть выше него, передают «Известия».