Врач объяснил, когда нужно снять каблуки, чтобы не навредить здоровью

Травматолог Казаков: каблуки способны навредить стопе и суставам.

Источник: Комсомольская правда

Каблуки — красивая, но не самая здоровая обувь, ведь на шпильках повышается риск получить травму, а долгое ношение таких туфель провоцирует различные заболевания. О том, когда срочно необходимо снять каблуки, сообщил «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач Кирилл Казаков.

— Ношение такой обуви приводит к нарушению рессорной функции стопы, которая заключается в способности сводов стопы амортизировать энергию удара. При нарушении данной функции может возникнуть заболевание коленных, тазобедренных и других суставов. Поэтому при первых признаках боли следует переобуваться в более удобную обувь, — сказал медик.

Доктор добавил, что обувь на каблуках смещает центр тяжести, что может привести к деформации пальцев, врастанию ногтей, появлению мозолей.

Кроме того, обувь на каблуке и с узкой колодкой нарушает кровоток, что приводит к меньшему поступлению питательных веществ в суставы, передает «Москва 24».

При этом, плоская колодка также не обеспечивает поддержки свода стопы. Это касается и балеток, и кед на плоской подошве. Постоянное ношение такой обуви может привести к развитию плоскостопия, сообщил 360.ru.