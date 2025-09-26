Врач объяснил, когда нужно снять каблуки, чтобы не навредить здоровью

— Ношение такой обуви приводит к нарушению рессорной функции стопы, которая заключается в способности сводов стопы амортизировать энергию удара. При нарушении данной функции может возникнуть заболевание коленных, тазобедренных и других суставов. Поэтому при первых признаках боли следует переобуваться в более удобную обувь, — сказал медик.