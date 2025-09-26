Названы скрытые признаки потери слуха

Если снижение зрения пациенты замечают на ранних стадиях, то вот об ухудшении слуха многие догадываются далеко не сразу. Причина в том, что проблема нарастает постепенно, а мозг подстраивается под изменения. Как выявить проблему, рассказала в беседе с «РИАМО» врач Александра Филева.