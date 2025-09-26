Названы скрытые признаки потери слуха

Если снижение зрения пациенты замечают на ранних стадиях, то вот об ухудшении слуха многие догадываются далеко не сразу. Причина в том, что проблема нарастает постепенно, а мозг подстраивается под изменения. Как выявить проблему, рассказала в беседе с «РИАМО» врач Александра Филева.
— Тревожный признак — если кажется, что люди вокруг говорят неразборчиво. Повод для беспокойства есть, если хуже слышны высокие звуки — тиканье часов, тонкие голоса, звонок телефона, трель будильника, пение птиц, — сказала доктор.
Медик добавила, что также стоит обратить внимание, если после прослушивания музыки в наушниках или в шумных местах в ушах появляются писк или звон. При всех перечисленных признаках срочно следует обратиться к врачу-сурдологу.
Ранее Life.ru сообщил, что, согласно прогнозам экспертов, к 2050 году это станет обыденностью для четверти населения Земли. В большинстве случаев тугоухость провоцирует прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости.
К числу вредных привычек относится и использование ватных палочек для чистки ушей. Это может способствовать избыточной выработке серы, которая впоследствии скапливается, образуя серные пробки, передает телеканал «Царьград».