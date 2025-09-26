Врач предупредила о вреде частого использования ежедневных прокладок

Ежедневные прокладки, несмотря на их название, не рекомендуется использовать каждый день. Дело в том, что они способны навредить женскому здоровью, об этом сообщила в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-гинеколог Екатерина Климачева.
— Ежедневные прокладки создают парниковую среду. Тепло, влажность и отсутствие вентиляции способствуют росту грибков, патогенных бактерий и тормозят защитное действие лактобактерий. Это может привести к развитию молочницы, бактериального вагиноза и вагинита, — заявила доктор.
По словам медика, также данное средство гигиены способно вызывать раздражение кожи, сухость и шелушение, дерматит.
Ранее Life.ru рассказал: женщин порой и сами замечают, что, как только начинают пользоваться ежедневными средствами гигиены, появляются дискомфорт, зуд, покраснение наружных половых органов. Так проявляется аллергическая реакция на ежедневки. Если аллергии нет, то ежедневные прокладки нужно менять каждые три часа. И ни в коем случае не нужно в них спать.