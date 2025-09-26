У находящей под домашним арестом Лерчек серьезные проблемы со здоровьем

Ситуации, в которой оказалась Валерия Чекалина, явно не позавидуешь. Когда-то она жила на широкую ногу, путешествовала, покупала брендовые вещи, теперь вынуждена распродавать их с дисконтом, чтобы были деньги.
А причина тому — проблемы с законом. Лерчек и ее экс-муж Артем Чекалин находятся на домашнем аресте.
В беседе с Super.ru представители Чекалиной заявили, что у их клиентки обострились «некоторые проблемы по-женской части».
Недавно многодетной маме вызывали скорую помощь, но этого недостаточно, так как невозможно пройти полное лечение вне стен медучреждения. Но в посещении врачей блогеру было отказано.
У блогера так же диагностирована неврому Мортона — это доброкачественное утолщение нерва стопы. Девушке нужна операция и гормональный укол, его делают раз в год. В итоге процедуру, которую делают в стационаре, проводили в домашних условиях.
Валерия просила в суде разрешить ей посетить стоматолога, но на ходатайство был получен отказ.
Компании Чекалиной обанкротилась, но официально сведения об этом еще не поданы. Тем не менее, по данным системы СПАРК-Интерфакс, в 2024 году ООО «Би Фит», где Лерчек владеет долей в 37,5%, сработала в убыток на 97,6 млн рублей.
Напомним, у Валерии Чекалиной трое маленьких детей. Старшим двойняшкам 9 лет, а младшему — 3 года. Обучение школьников в Павловской гимназии оплачивает Артем Чекалин. Дети переживают, что родители не могут посещать школьные и спортивные мероприятия. На них их сопровождает мама Валерии — Эльвира Феопентова.
— Я каждый день молюсь, чтобы это закончилось, и наша семья смогла жить спокойно, — сказала Эльвира Феопентова в беседе с Super.