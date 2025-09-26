Ричмонд
Умерла актриса из сериалов «Солдаты» и «Глухарь» Людмила Гаврилова

Гаврилова скончалась 24 сентября. Причины смерти не уточняются. Актриса известна широкой публике по ролям сериалах и фильмах.

Источник: Аргументы и факты

Российская актриса Людмила Гаврилова умерла на 74 году жизни. Как стало известно aif.ru, она скончалась 24 сентября.

Причина смерти, дата и время похорон не уточняются.

Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973 году она окончила Театральное училище им. Б. Щукина и поступила в труппу Московского академического театра Сатиры, где проработала до 2011 года. Позже преподавала актерское мастерство в театральном училище имени Щукина, работала телеведущей.

Людмила Гаврилова снялась в более чем 120 проектах, в том числе, в фильмах «Мимино», «Артистка из Грибова», «Катала» и сериалах «Солдаты», «Закон и порядок», «Земский доктор», «Глухарь» и других.