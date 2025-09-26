Умерла актриса из сериалов «Солдаты» и «Глухарь» Людмила Гаврилова

Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973 году она окончила Театральное училище им. Б. Щукина и поступила в труппу Московского академического театра Сатиры, где проработала до 2011 года. Позже преподавала актерское мастерство в театральном училище имени Щукина, работала телеведущей.