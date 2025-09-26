Неизвестное науке сумчатое нашли в высокогорье Анд

Новому сумчатому животному присвоили название Marmosa chachapoya, оно относится к роду мышиных опоссумов. Результаты ДНК-штрихкодирования показали, что животное родственником Marmosa lepida и Marmosa andersoni, но относится к другому виду. Его ДНК отличается от Marmosa lepida на восемь процентов. Этот показатель означает значительный разрыв, свидетельствующий, что виды давно разделились.