Неизвестное науке сумчатое нашли в высокогорье Анд

Новому сумчатому животному присвоили название Marmosa chachapoya, оно относится к роду мышиных опоссумов. Результаты ДНК-штрихкодирования показали, что животное родственником Marmosa lepida и Marmosa andersoni, но относится к другому виду. Его ДНК отличается от Marmosa lepida на восемь процентов. Этот показатель означает значительный разрыв, свидетельствующий, что виды давно разделились.

Найденное исследователями животное обладает вытянутой узкой мордой и длинным хвостом, который длиннее головы и туловища вместе взятых. Оно покрыто темной шерстью вокруг глаз и серовато-рыжей — на животе, передает журнал American Museum Novitates.

