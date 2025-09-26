Неизвестное науке сумчатое нашли в высокогорье Анд

В восточных Андах на территории Перу исследователи обнаружили ранее неизвестный науке вид сумчатого животного, который обитает на высоте 2660 метров над уровнем моря. Изначально ученые искали загадочную белку в национальном парке Рио-Абисео, но вместо грызуна их внимание привлекло другое животное, которое до этого момента не было известно науке.
Новому сумчатому животному присвоили название Marmosa chachapoya, оно относится к роду мышиных опоссумов. Результаты ДНК-штрихкодирования показали, что животное родственником Marmosa lepida и Marmosa andersoni, но относится к другому виду. Его ДНК отличается от Marmosa lepida на восемь процентов. Этот показатель означает значительный разрыв, свидетельствующий, что виды давно разделились.
Найденное исследователями животное обладает вытянутой узкой мордой и длинным хвостом, который длиннее головы и туловища вместе взятых. Оно покрыто темной шерстью вокруг глаз и серовато-рыжей — на животе, передает журнал American Museum Novitates.
5 мая стало известно, что один из ископаемых отпечатков, который долгое время хранился без точной идентификации в японском Музее уникальных ископаемых насекомых, оказался видом вымершей бабочки, который не был знаком ученым. Виду насекомого дали название Tacola kamitanii в честь первооткрывателя Киеси Камитани.