Суд Москвы заочно арестовал активистку Александру Казанцеву*

Ранее в Москве Мещанский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданке Украины, подозреваемой в хранении взрывчатых веществ и сотрудничестве со спецслужбами Киева. По данным следствия, задержанная признала вину и, как утверждается, имела связи в криминальной среде, а также навыки конспирации.