Суд заочно арестовал активистку Казанцеву* за нарушение обязанностей иноагента

Хорошевский суд Москвы заочно вынес постановление об аресте ЛГБТ**-активистки Александры Казанцевой* за несоблюдение обязанностей иноагента. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Ходатайство следствия о заочном заключении под стражу было удовлетворено. Срок ареста установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции активистки.
Согласно судебным документам, Казанцевой* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ — «неисполнение обязанностей иноагента». Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее KP.RU сообщил, что следствие запросило заочный арест для блогера Максима Каца*, обвиняемого в нарушении закона об иностранных агентах. Материалы о заочном заключении под стражу зарегистрированы в Хорошевском суде Москвы.
*- физическое лицо, внесенное Минюстом в реестр иноагентов.
**- движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.