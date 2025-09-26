В Курской области нашли зуб мозазавра возрастом около 80 млн лет

Мозазавры населили планету в позднем меловом периоде. Возраст этого зуба составляет примерно от 83 до 66 миллионов лет. Остатки мозазавров обнаружили в Нидерландах, Марокко, Египте, Северной Америке и Антарктиде. В России ближайшие находки располагались в Рязанской области и Поволжье.