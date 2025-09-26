Ричмонд
В Курской области нашли зуб мозазавра возрастом около 80 млн лет

Команда Курского Палеонтологического сообщества сообщила о находке зуба мозазавра в пригороде Обояни. Это первое подтверждение обитания этих существ в центральном Черноземье, отметили учёные.

Археологи определили место и первично классифицировали слои два года назад. Затем команда сосредоточилась на поисках ископаемого и его определении.

«Финальное определение выполнил палеонтолог и специалист по этим морским рептилиям Григорьев Дмитрий Викторович, сотрудник кафедры зоологии позвоночных СПбГУ», — указано в сообщении.

Эта находка расширяет ареал мозазавров и углубляет знания о морской фауне позднего Мелового периода на территории Центрального Черноземья и Курской области.

Мозазавры населили планету в позднем меловом периоде. Возраст этого зуба составляет примерно от 83 до 66 миллионов лет. Остатки мозазавров обнаружили в Нидерландах, Марокко, Египте, Северной Америке и Антарктиде. В России ближайшие находки располагались в Рязанской области и Поволжье.

