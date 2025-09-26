Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев объяснил свои нервные срывы на корте

Спортсмен заявил, что теннис буквально сводит его с ума.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Даниил Медведев отметил, что иногда на корте может вести себя немного безумно. В интервью изданию Punto de Break Медведев подчеркнул, что подобные чувства разделяют многие любители тенниса, с которыми он сталкивается во Франции и Монако.

«Многие игроки-любители подходят ко мне во Франции или Монако и говорят: “Смотри, я такой же, как и ты. Я спокойный парень в жизни, но я играю в теннис и становлюсь сумасшедшим”. Теннис может свести с ума, он сводит меня с ума», — подчеркнул Медведев.

В ночь на 25 августа Медведев потерпел поражение в первом раунде Открытого чемпионата США, уступив французскому теннисисту Бенжамену Бонзи.

Во время матча Медведев поругался с судьей, который разрешил Бонзи повторить первую подачу после ошибки, вызванной появлением фотографа на корте. Кроме того, в ходе игры Медведев продемонстрировал непристойный жест, передразнив соперника.

Ранее также сообщалось, что россиянин был оштрафован на $42,5 тыс. за поведение на US Open.