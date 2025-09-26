Медведев объяснил свои нервные срывы на корте

Российский теннисист Даниил Медведев отметил, что иногда на корте может вести себя немного безумно. В интервью изданию Punto de Break Медведев подчеркнул, что подобные чувства разделяют многие любители тенниса, с которыми он сталкивается во Франции и Монако.
«Многие игроки-любители подходят ко мне во Франции или Монако и говорят: “Смотри, я такой же, как и ты. Я спокойный парень в жизни, но я играю в теннис и становлюсь сумасшедшим”. Теннис может свести с ума, он сводит меня с ума», — подчеркнул Медведев.
В ночь на 25 августа Медведев потерпел поражение в первом раунде Открытого чемпионата США, уступив французскому теннисисту Бенжамену Бонзи.
Во время матча Медведев поругался с судьей, который разрешил Бонзи повторить первую подачу после ошибки, вызванной появлением фотографа на корте. Кроме того, в ходе игры Медведев продемонстрировал непристойный жест, передразнив соперника.
Ранее также сообщалось, что россиянин был оштрафован на $42,5 тыс. за поведение на US Open.