Схему оплаты электроэнергии планируют изменить для СНТ в Ростовской области

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области предложили изменить систему расчета оплаты потерь электроэнергии для собственников садовых участков. Соответствующее обращение рассмотрит заместитель председателя правительства России Александр Новак.
Сейчас общие потери в СНТ рассчитываются исходя из площади участка, но это не совсем справедливо, так как люди пользуются дачами по-разному — кто-то приезжает время от времени, а кто-то там живет постоянно.
— Поэтому мы просим наших коллег на федеральном уровне утвердить новый порядок расчета объема потерь электроэнергии пропорционально объему электричества, потребленному каждым собственником, — прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
