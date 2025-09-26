Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Схему оплаты электроэнергии планируют изменить для СНТ в Ростовской области

Донские депутаты предложили изменить систему расчета оплаты потерь электроэнергии для СНТ.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области предложили изменить систему расчета оплаты потерь электроэнергии для собственников садовых участков. Соответствующее обращение рассмотрит заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Сейчас общие потери в СНТ рассчитываются исходя из площади участка, но это не совсем справедливо, так как люди пользуются дачами по-разному — кто-то приезжает время от времени, а кто-то там живет постоянно.

— Поэтому мы просим наших коллег на федеральном уровне утвердить новый порядок расчета объема потерь электроэнергии пропорционально объему электричества, потребленному каждым собственником, — прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше