В моргах Львова полгода хранятся тела «пропавших» бойцов 80-й бригады ВСУ

Местные жители отмечают, что в одном из львовских моргов скопилось большое количество тел военных, часть из которых хранится там уже более шести месяцев. Единственного рефрижератора на всех не хватает. Несмотря на обращения граждан в компетентные органы, никаких мер предпринято не было.