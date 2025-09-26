В моргах Львова полгода хранятся тела «пропавших» бойцов 80-й бригады ВСУ

Тела военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уже более полугода остаются в моргах Львова, где не хватает рефрижераторов. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».
80-я ОДШБр, базирующаяся во Львове, участвовала в наступлении на Курскую область и понесла серьезные потери, после чего была отведена в Сумскую область. По данным канала, большинство тел ВСУ остаются в посадках, однако даже эвакуированные тела официально продолжают числиться как «пропавшие без вести».
Местные жители отмечают, что в одном из львовских моргов скопилось большое количество тел военных, часть из которых хранится там уже более шести месяцев. Единственного рефрижератора на всех не хватает. Несмотря на обращения граждан в компетентные органы, никаких мер предпринято не было.
«Северный ветер» отмечает, что родственники военнослужащих 80-й ОДШБр направляют многочисленные обращения через бот обратной связи «Сохрани себе жизнь».
«Им стоит в первую очередь обратиться именно в морги для поиска своих мужей и сыновей. Возможно среди гниющих тел и всего того смрада, которым несет от этих заведений, они смогут найти кого ищут», — предположил автор канала.
Ранее сообщалось, что тыловая 144-я бригада ВСУ потеряла несколько сотен человек за год.