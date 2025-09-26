Госстандарт и его организации проведут более ста мероприятий ко Дню стандартизации

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации и его организации проведут более ста мероприятий ко Дню стандартизации, сообщили БЕЛТА в комитете.
В Беларуси профессиональный праздник День стандартизации отмечается 14 октября, подчеркивая значимость этой деятельности для государства, экономики и общества, признавая вклад тысяч специалистов в ее развитие. Праздник этого года ознаменован юбилейной датой: 100-летием образования органов государственной стандартизации. Одновременно 14 октября отмечается Всемирный день стандартизации. Каждый год во всем мире он проходит под девизом, определяемым руководителями международных организаций по стандартизации.
2025-й год продолжает начатую в 2021 году тему «Общее видение для лучшего мира. Стандарты для достижения Целей устойчивого развития». При этом подчеркивается роль стандартов в достижении Цели устойчивого развития (ЦУР) 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития».
Международное сообщество приняло на себя обязательства по улучшению благосостояния и повышению уровня благополучия населения, закрепив 17 ЦУР в Повестке-2030. Эта повестка принята ООН и поддержана Республикой Беларусь.
ЦУР-17, как никакая другая, очень точно отражает принцип деятельности стандартизации: вместе, на основе сотрудничества и с учетом мнения всех заинтересованных сторон — государства, промышленности и бизнеса, науки и потребителей — разрабатывать стандарты для прогресса и улучшения мира, в котором мы живем и трудимся.
Традиционно ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации организации Госстандарта проводят мероприятия различного формата. Деловые и праздничные мероприятия проходят по всей республике в рамках месячника стандартизации. Их подготовили как Госстандарт, так и его организации. Всего запланировано более 100 мероприятий. Целевой аудиторией станут промышленные предприятия и организации малого и среднего бизнеса, студенты и школьники, граждане.
Встречи на предприятиях охватят актуальные вопросы применения технических требований в пищевой, машиностроительной, химической, строительной и других отраслях.
Новацией этого года станет проведение Единого дня консультирования — 8 октября 2025 года с 10.00 до 16.00. В течение этого времени субъекты хозяйствования и граждане смогут обратиться с имеющимися у них вопросами и получить компетентные ответы в организациях Госстандарта, занимающихся вопросами технического нормирования и стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации, испытаний, системного менеджмента, государственного надзора. Сделать это можно будет как очно, так и по телефону. Перечень конкретных организаций и их контакты будут размещены на сайте Госстандарта и его ресурсах накануне проведения Единого дня консультирования.
Также состоятся дни открытых дверей, прямые телефонные линии, семинары, круглые столы, ознакомительные экскурсии, открытые уроки, выставки, конкурсы детских рисунков. А в Гродненском ЦСМС пройдет научное шоу «Жизнь по стандартам, или К чему приводят отклонения от стандартов».
10 октября состоится торжественное собрание, посвященное 100-летию государственной стандартизации, профессиональному празднику — Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации.
Деловую часть мероприятий завершит конференция «Сохраняя традиции прошлого — создаем будущее», которая пройдет 14 октября на площадке национального института стандартизации БелГИСС. В рамках ее программы будут рассмотрены результаты и перспективы развития стандартизации в Беларуси и ЕАЭС, отраслевое сотрудничество в данной сфере.
По традиции состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучший специалист по стандартизации — 2025». Он проводится уже в четвертый раз.
В честь профессионального праздника труд лучших специалистов будет отмечен грамотами и благодарностями Госстандарта.
Главная цель всех проводимых в рамках месячника стандартизации мероприятий — привлечь внимание, особенно молодежи, к деятельности в сфере технического регулирования и стандартизации, повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции, а также отразить роль стандартов в решении актуальных для общества вопросов, отметили в Госстандарте. -0-