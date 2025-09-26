Госстандарт и его организации проведут более ста мероприятий ко Дню стандартизации

Новацией этого года станет проведение Единого дня консультирования — 8 октября 2025 года с 10.00 до 16.00. В течение этого времени субъекты хозяйствования и граждане смогут обратиться с имеющимися у них вопросами и получить компетентные ответы в организациях Госстандарта, занимающихся вопросами технического нормирования и стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации, испытаний, системного менеджмента, государственного надзора. Сделать это можно будет как очно, так и по телефону. Перечень конкретных организаций и их контакты будут размещены на сайте Госстандарта и его ресурсах накануне проведения Единого дня консультирования.