Постпред Британии в ООН анонсировала санкции против Ирана к концу недели

Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции Организации Объединенных Наций против Ирана снова вступят в силу в конце этой недели. Причина, по ее мнению, проста — Совет безопасности не смог принять предложение России и Китая о продлении соглашения по ядерной программе Ирана.