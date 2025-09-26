Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции Организации Объединенных Наций против Ирана снова вступят в силу в конце этой недели. Причина, по ее мнению, проста — Совет безопасности не смог принять предложение России и Китая о продлении соглашения по ядерной программе Ирана.
«На прошлой неделе Совет выполнил необходимые шаги в рамках процесса восстановления санкций, предусмотренного резолюцией 2231. Поэтому в конце этой недели будут вновь введены санкции ООН, направленные против иранской программы по распространению ядерного оружия. Все государства-члены обязаны в полной мере соблюдать эти санкции, как того требует Устав ООН», — заявила представитель Британии.
В конце августа 2025 года Дмитрий Полянский, зампред России в ООН, заявил, что решение стран Европы о возобновлении санкций против Ирана не имеет законной силы. Эти страны не соблюдали все условия соглашения, которое Совбез ООН принял для поддержки Ирана в его ядерной программе.
Ранее KP.RU сообщил, что российская сторона считает эскалацией попытки ведущих европейских держав вводить ограничения против Ирана.