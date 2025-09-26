Ричмонд
Стало известно, кому нельзя делать коррекцию зрения

Офтальмолог Эскина: при синдроме сухого глаза нельзя делать коррекцию зрения.

Источник: Комсомольская правда

Коррекция зрения с помощью операции может навсегда избавить пациента от ношения очков, однако, делать ее рекомендуется далеко не всем. О противопоказаниях к коррекции сообщила в беседе с изданием Lenta.ru врач-офтальмолог Эрика Эскина.

— Операцию нельзя проводить во время беременности и грудного вскармливания, при конъюнктивите, прогрессирующей близорукости, синдроме сухого глаза и в случае, если у человека тонкая роговица, — объяснила медик.

Она уточнила, что коррекцию зрения нельзя проводить также при таких заболеваниях, как глаукома, катаракта и кератоконус, а также при некоторых патологиях сетчатки и аутоиммунных заболеваниях. Кроме того, лазерную коррекцию зрения, как правило, не делают людям младше 18-ти лет.

Ранее «Известия» рассказали, что человек может сделать лазерную коррекцию зрения дважды — непосредственно основная процедура и, как редкий случай, докоррекция. Частота и необходимость в такой докоррекции — один глаз на 2 тысячи глаз.