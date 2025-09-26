Стало известно, кому нельзя делать коррекцию зрения

Она уточнила, что коррекцию зрения нельзя проводить также при таких заболеваниях, как глаукома, катаракта и кератоконус, а также при некоторых патологиях сетчатки и аутоиммунных заболеваниях. Кроме того, лазерную коррекцию зрения, как правило, не делают людям младше 18-ти лет.