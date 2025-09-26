Ричмонд
В трех районах Новочеркасска временно прекратят водоснабжение

Жителей Новочеркасска предупредили о плановых отключениях воды.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске состоится плановое отключение воды. Об этом сообщают местные власти.

В Промышленном районе воды не будет с полуночи 30 сентября до 17 часов 1 октября.

В Первомайском районе отключение проведут с полуночи 7 октября до 17 часов 8 октября. В микрорайоне Донском водоснабжение прекратят в 5 утра 7 октября, возобновят подачу коммунального ресурса в 17 часов 8 октября.

Подключение будет проводиться мере заполнения сетей. Все вопросы об отключении воды советуют уточнять в диспетчерской службе компании «Экотехнологии».

