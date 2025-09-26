BBC: Число крыс в США и Лондоне выросло на сотни процентов за последние годы

Крупные города Великобритании и США столкнулись с резким ростом популяции крыс, что вызывает серьезную озабоченность у жителей и властей. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные служб дератизации.
Количество обращений за помощью в британские службы за последние годы увеличилось на 20 процентов. По разным оценкам, численность крыс в стране составляет от 10 до 120 миллионов особей. В США ситуация еще более острая: за 17 лет популяция грызунов выросла на 400 процентов в Вашингтоне, на 300 процентов в Сан-Франциско и на 160 процентов в Нью-Йорке.
Среди основных причин нашествия эксперты называют обильные пищевые отходы от фастфуда, износ канализационной инфраструктуры и изменения климата. Традиционные методы борьбы с грызунами теряют эффективность из-за развития у крыс устойчивости к ядам и поведенческой адаптации. Проблема приобрела глобальный характер, затронув также Торонто и Амстердам, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что город-миллионник в Великобритании Бирмингем захватили крысы: жители жалуются на большое количество грызунов, которые ночью появляются на заваленных мусором улицах. Крысы были замечены и в магазинах. Эпидемиологи заявили о высоком риске для здоровья жителей.