В Британии бьют тревогу из-за зумеров, занимающихся сексом в авто и туалетах

Эта проблема чаще всего касается молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Они вынуждены продолжать жить с родителями после окончания института. А встречаться со своим партнёром или партнёршей им приходится за пределами родительского жилья. Так, многие молодые британцы предлагают возлюбленным заняться сексом в машине или в общественном туалете.