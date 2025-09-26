Врач перечислила неочевидные провокаторы межпозвоночных грыж

Межпозвоночные грыжи могут появляться в любом возрасте, они способны приносить сильнейшие боли и могут даже обездвижить человека. О неочевидных провокаторах их появления сообщила в беседе с NEWS.ru врач-невролог Анна Копцева.
— Никотин ухудшает кровоснабжение межпозвоночных дисков и ускоряет их износ. А недостаток витамина D и кальция ослабляет кости и провоцирует разрушение тканей, — отметила медик.
Доктор также указала на важность выбора спального места. По ее словам, следует отказаться от мягкого матраса, так как только жесткая, но упругая поверхность помогает позвоночнику отдыхать и сохранять правильное положение. Кроме того, она порекомендовала бороться со стрессом, ведь постоянное напряжение мышц ускоряет износ межпозвоночных дисков.
Ранее KP.RU рассказал, что основная задача при обострении грыжи — устранить болевой синдром и не допустить ухудшения. Пациенту назначают нестероидные противовоспалительные препараты, физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру. Если через полтора-два месяца улучшение не наступает и, что еще хуже, симптомы нарастают — это показания для хирургического вмешательства.