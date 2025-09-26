Врач перечислила неочевидные провокаторы межпозвоночных грыж

Доктор также указала на важность выбора спального места. По ее словам, следует отказаться от мягкого матраса, так как только жесткая, но упругая поверхность помогает позвоночнику отдыхать и сохранять правильное положение. Кроме того, она порекомендовала бороться со стрессом, ведь постоянное напряжение мышц ускоряет износ межпозвоночных дисков.