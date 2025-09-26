Синоптик предсказал неожиданную погоду в центре России в октябре

Октябрь, вероятнее всего, преподнесет множество сюрпризов жителей центральных регионов России. Ожидаются и температурные аномалии, и резкие изменения погоды, такой прогноз озвучил в разговоре с корреспондентом издания NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов.
— Волны тепла будут сменяться резким похолоданием, пронизывающим ветром, заморозками и ледяными дождями. Очевидно, что предстоящий октябрь окажется очень обманчивым и местами даже коварным, — рассказал синоптик.
Эксперт уточнил, что в центре страны, в том числе, в столице и Московской области, в начале месяца будет аномально тепло — местами ожидается днем до +20… +22 градусов.
Ранее KP.RU сообщил, что раз в три года снег в Москве и Подмосковье выпадает в самом конце сентября, но чаще это происходит в октябре. Поскольку на данный момент в столичном регионе стоит теплая погода и положительная аномалия продержится еще какое-то время, можно сделать вывод, что первый снег выпадет не раньше середины октября.