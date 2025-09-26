Ричмонд
Нутрициолог Фарисеева рассказала, кому не стоит есть авокадо

Нутрициолог Фарисеева: у некоторых людей авокадо вызывает сыпь и отеки.

Источник: Комсомольская правда

Авокадо — полезный продукт, содержащий множество полезных веществ, однако, для его употребления имеются противопоказания. О них рассказала в разговоре с корреспондентом NEWS.ru нутрициолог Наталья Фарисеева.

— Авокадо высокоаллергенный продукт. У людей со склонностью к аллергии, хроническими воспалительными заболеваниями кишечника могут возникнуть проявления аллергии: сыпь, вздутия, отеки, головная боль, — перечислила специалист.

Эксперт добавила, что плод ни в коем случае нельзя давать питомцам. Дело в том, что авокадо содержит природное вещество персин, способное вызывать ухудшение работы ЖКТ и даже смерть у животных, которые поедают его с косточкой и кожурой.

Ранее KP.RU сообщил, что стоит с осторожностью употреблять авокадо в пищу кормящим матерям и давать пюре в качестве прикорма малышу, так как это может спровоцировать у ребенка диарею. Людям с острыми заболеваниями печени следует исключить из рациона авокадо, как и большинство жирных продуктов.