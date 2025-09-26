Бастрыкин поручил доложить о пристававших к девочкам мигрантах из Уфы

Как ранее сообщил СК Башкирии, следователи выявили в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлено, как мигранты на детской площадке на улице Бакалинской домогаются до двух 12-летних девочек, представляясь 16-летними. Мужчин уже задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия».