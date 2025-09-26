Концерт Джейсона Деруло в Москве открылся песней «Матушка-земля»

Выступление американского исполнителя Джейсона Деруло в Москве началось с неожиданного трека, публика услышала композицию Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».
Зал дружно подхватил знакомые строки, когда зазвучала «Матушка-земля», исполняя ее вместе с диджеем.
Известно, что 28 сентября Деруло выступит с концертом в Санкт-Петербурге. Компанию на сцене ему составит французский танцевальный коллектив Les Twins.
Подготовка и согласование московского концерта американского певца заняли около полутора месяцев.
Джейсон Деруло — популярный певец, артист и танцор, продавший свыше 250 млн синглов по всему миру. Наиболее известные его песни: «Whatcha Say», «In My Head» и «Ridin Solo».