Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Концерт Джейсона Деруло в Москве открылся песней «Матушка-земля»

Когда диджей включил песню, зал начал хором подпевать «Матушке-земле».

Выступление американского исполнителя Джейсона Деруло в Москве началось с неожиданного трека, публика услышала композицию Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».

Зал дружно подхватил знакомые строки, когда зазвучала «Матушка-земля», исполняя ее вместе с диджеем.

Известно, что 28 сентября Деруло выступит с концертом в Санкт-Петербурге. Компанию на сцене ему составит французский танцевальный коллектив Les Twins.

Подготовка и согласование московского концерта американского певца заняли около полутора месяцев.

Джейсон Деруло — популярный певец, артист и танцор, продавший свыше 250 млн синглов по всему миру. Наиболее известные его песни: «Whatcha Say», «In My Head» и «Ridin Solo».