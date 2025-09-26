Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет созвал масштабное совещание с сотнями генералов: в Пентагоне наконец-то раскрыли причину

CNN: Высшие военные руководители США обсудят новые стандарты вооружённых сил.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет назначил на 30 сентября масштабное совещание с сотнями генералов и адмиралов, чтобы обсудить ситуацию с «боевым духом» в вооружённых силах. Об этом впервые сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, на встрече в Куантико Хегсет собирается выступить с «короткой речью, посвящённой военным стандартам и боевому духу». В то же время некоторые высокопоставленные офицеры уже готовятся к возможным кадровым изменениям — понижениям в звании и увольнениям.

The Washington Post подчёркивает, что это лишь первая из трёх запланированных встреч главы Пентагона с военным руководством США, где он намерен провести серии «коротких лекций». Вторая встреча будет посвящена вопросам военно-промышленной базы, а третья, намеченная на декабрь, — теме сдерживания.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу Хегсета с сотнями генералов. Он заявил, что во встрече нет ничего необычного.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше