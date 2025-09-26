Хегсет созвал масштабное совещание с сотнями генералов: в Пентагоне наконец-то раскрыли причину

Глава Пентагона Пит Хегсет назначил на 30 сентября масштабное совещание с сотнями генералов и адмиралов, чтобы обсудить ситуацию с «боевым духом» в вооружённых силах. Об этом впервые сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.
По информации издания, на встрече в Куантико Хегсет собирается выступить с «короткой речью, посвящённой военным стандартам и боевому духу». В то же время некоторые высокопоставленные офицеры уже готовятся к возможным кадровым изменениям — понижениям в звании и увольнениям.
The Washington Post подчёркивает, что это лишь первая из трёх запланированных встреч главы Пентагона с военным руководством США, где он намерен провести серии «коротких лекций». Вторая встреча будет посвящена вопросам военно-промышленной базы, а третья, намеченная на декабрь, — теме сдерживания.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу Хегсета с сотнями генералов. Он заявил, что во встрече нет ничего необычного.