Хегсет созвал масштабное совещание с сотнями генералов: в Пентагоне наконец-то раскрыли причину

По информации издания, на встрече в Куантико Хегсет собирается выступить с «короткой речью, посвящённой военным стандартам и боевому духу». В то же время некоторые высокопоставленные офицеры уже готовятся к возможным кадровым изменениям — понижениям в звании и увольнениям.