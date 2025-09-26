Китай провёл испытательный полет мощнейшего в мире летающего ветрогенератора

В Китае состоялся успешный испытательный полет летающего ветрогенератора S1500, который признан наиболее мощной моделью в мире. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).
Ключевое отличие S1500 от традиционных наземных турбин — его способность парить в небе. Конструкция с гелиевыми оболочками позволяет ему подниматься на высоту, а энергию на землю доставляет специальный прочный кабель.
При этом точная высота подъема S1500 не указана, однако издание сообщает, что его предшественник в испытательном полёте достиг отметки в один километр и успешно передавал с этой высоты 100 киловатт энергии.
