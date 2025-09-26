Британию и США захватили полчища крыс: количество грызунов исчисляется десятками миллионов

Кроме того, рост температуры играет свою роль. Исследования Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Университета Ричмонда показали, что за последние 17 лет популяция крыс в Вашингтоне выросла на 400%, в Сан-Франциско — на 300%, а в Нью-Йорке — на 160%.