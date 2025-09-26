Ричмонд
Британию и США захватили полчища крыс: количество грызунов исчисляется десятками миллионов

Жители городов Великобритании и США страдают от крысиного нашествия.

Жители крупных городов Великобритании и Соединенных Штатов страдают от нашествия крыс. Об этом пишет «Би-би-си».

По информации британских служб дератизации, за последние два года число вызовов, связанных с грызунами, выросло на 20%. При этом оценки численности крыс в Великобритании варьируются от 10 до 120 миллионов особей.

В США ситуация схожа: мегаполисы, такие как Вашингтон, Сан-Франциско и Нью-Йорк, также страдают от активного размножения крыс. Специалисты по борьбе с вредителями связывают это с несколькими факторами — увеличением потребления фастфуда, задержками в вывозе мусора и строительными работами, которые нарушают систему канализации.

Кроме того, рост температуры играет свою роль. Исследования Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Университета Ричмонда показали, что за последние 17 лет популяция крыс в Вашингтоне выросла на 400%, в Сан-Франциско — на 300%, а в Нью-Йорке — на 160%.

Уточняется, что подобные проблемы испытывают жители Торонто и Амстердама. Напомним, в апреле этого года в британском Бирмингеме, одном из крупнейших городов страны, возникла серьезная проблема с мусором. Ситуация была настолько критической, что жители опасались эпидемии из-за нашествия крыс.