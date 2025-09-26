WP: Высшее командование США готовится к встрече с главой Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет назначил на 30 сентября масштабное совещание с высшим военным руководством страны для обсуждения вопросов боевого духа. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Встреча пройдет в Куантико с участием сотен генералов и адмиралов. Хегсет выступит с краткой речью о военных стандартах и состоянии морального духа в войсках. По данным издания, некоторые военачальники ожидают возможных кадровых решений, включая увольнения и понижения в звании.
Планируется, что это станет первой из трех запланированных встреч главы Пентагона с руководством ВС США. Последующие мероприятия будут посвящены состоянию военно-промышленной базы и вопросам сдерживания. Официального комментария от министерства обороны не поступало, говорится в сообщение.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что не считает необычной предстоящую встречу главы Пентагона Пита Хегсета с сотнями генералов и адмиралов американской армии. Мнение американского лидера поддержал и вице-президент Джей Ди Вэнс, который также не увидел ничего странного в предстоящих сборах.