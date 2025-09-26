Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Севастополя отправил правительство в отставку

Правительство Севастополя отправлено в отставку. Об этом говорится в указе губернатора Михаила Развожаева.

Развожаев вступил в должность губернатора.

Правительство Севастополя отправлено в отставку. Об этом говорится в указе губернатора Михаила Развожаева.

«Объявить о сложении правительством Севастополя своих полномочий с 26 сентября 2025 года», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте правительства. Уточняется, что отправленное в отставку правительство будет работать до формирования нового состава.

Ранее Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя. Он одержал победу на выборах.