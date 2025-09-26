Губернатор Севастополя отправил правительство в отставку

Развожаев вступил в должность губернатора.
Правительство Севастополя отправлено в отставку. Об этом говорится в указе губернатора Михаила Развожаева.
«Объявить о сложении правительством Севастополя своих полномочий с 26 сентября 2025 года», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте правительства. Уточняется, что отправленное в отставку правительство будет работать до формирования нового состава.
Ранее Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя. Он одержал победу на выборах.