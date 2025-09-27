Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Ставров день 27 сентября, который называют Капустник

Собрали приметы и заперты на 27 сентября, когда отмечают Ставров день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 27 сентября отмечает Ставров день. Вместе с тем есть еще одно название — Капустник. Оно возникло по причине того, что в указанную дату квасили и мариновали капусту.

Что нельзя делать 27 сентября.

Запрещено 27 сентября ходить в лес. Все дело в том, что в названную дату змеи готовятся к зимней спячке, собираясь в одном месте большим количеством. Не рекомендуется в указанный день ссориться. Кроме того, не следует проводить генеральную уборку, заниматься бытовыми делами. А еще 27 сентября не подходит для венчаний.

Что можно делать 27 сентября.

По традиции, было принято заниматься заготовкой капусту на зиму: мариноваться, солить, квасить. Считалось, что капуста, заготовленная 27 сентября, будет самой вкусной.

Согласно приметам, большое количество стай птиц, улетающих на юг, предвещают морозы на протяжении нескольких месяцев. В том случае, если 27 сентября дует северный ветер, лето окажется жарким.

Ранее мы сообщали, что можно и нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 27 сентября.

Тем временем синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в последние выходные сентября: «Заморозки до −3 градусов, гололед».

Кстати, мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.

Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.