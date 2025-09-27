Что можно и нельзя делать в Ставров день 27 сентября, который называют Капустник

Запрещено 27 сентября ходить в лес. Все дело в том, что в названную дату змеи готовятся к зимней спячке, собираясь в одном месте большим количеством. Не рекомендуется в указанный день ссориться. Кроме того, не следует проводить генеральную уборку, заниматься бытовыми делами. А еще 27 сентября не подходит для венчаний.