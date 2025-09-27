Pais: В ЕС назвали ошибочными слова Трампа о возврате Украины к старым границам

В Европейском союзе (ЕС) считают ошибочным заявление президента США Дональда Трампа о возможности возврата Украины к прежним границам с помощью ЕС. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники в Брюсселе.
— Сказать, что с помощью ЕС Украина может восстановить (старые границы — прим. «ВМ»), звучит неверно, — заявил один из собеседников издания.
По его словам, события развиваются не по сценарию Трампа, который пытается огородить себя от действительности.
Другой источник газеты отметил, что Европа осталась один на один с украинским кризисом. Ранее Дональд Трамп заявлял о возможности восстановления границ Украины 1991 года при поддержке западных партнеров. Официальный комментарий представителей ЕС не приводится.
Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Трамп не согласился одобрить передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk от имени стран — членов Североатлантического альянса. Эти ракеты стали единственным пунктом в заявке Киева, который отклонил американский лидер.