Суд в Ошмянах вынес приговор женщине за незаконный ввоз на территорию ЕАЭС 41 тыс. евро

Как следует из материалов дела, обвиняемая в июле 2025 года следовала в качестве пассажира рейсового автобуса из Литвы в Беларусь. При въезде в страну через РПТО «Каменный Лог» она не задекларировала перемещаемые наличные деньги. В ходе таможенного контроля единовременно ввозимые через таможенную границу ЕАЭС наличные средства в сумме свыше 50 тыс. евро были обнаружены и изъяты сотрудниками Гродненской региональной таможни.