Суд в Ошмянах вынес приговор женщине за незаконный ввоз на территорию ЕАЭС 41 тыс. евро

26 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах суд вынес приговор в отношении женщины, которая незаконно ввозила на территорию ЕАЭС 41 тыс. евро. Об этом сообщили БЕЛТА в прокуратуре Гродненской области.
Прокуратура Ошмянского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летней гражданки Беларуси, которой инкриминировано незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере.
Как следует из материалов дела, обвиняемая в июле 2025 года следовала в качестве пассажира рейсового автобуса из Литвы в Беларусь. При въезде в страну через РПТО «Каменный Лог» она не задекларировала перемещаемые наличные деньги. В ходе таможенного контроля единовременно ввозимые через таможенную границу ЕАЭС наличные средства в сумме свыше 50 тыс. евро были обнаружены и изъяты сотрудниками Гродненской региональной таможни.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Ошмянского района на основании ч.2 ст. 228 УК приговорил обвиняемую к штрафу в размере 300 базовых величин (1 БВ — Br42). По правилам ч.1 ст.46−1 УК суд применил специальную конфискацию в отношении денежных средств обвиняемой в сумме 41 тыс. евро. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. -0-