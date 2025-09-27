Народный календарь. Почему 30 сентября нельзя заключать брак

30 сентября православные почитают трех мучениц Веру, Надежду и Любовь, а также их мать Софию.
Вечером этого дня хозяйки пекли большие буханки хлеба и пироги, так как считалось, что это способствует гармонии и взаимопониманию в семье.
На Руси верили, что эта дата неблагоприятна для заключения брака. Согласно примете, если сыграть свадьбу 30 сентября, то молодожены долго вместе не проживут.
В этот день также нельзя ссориться, особенно женщинам. В старину верили, что ссорящиеся в эту дату женщины притягивают беду и меняют свою судьбу к худшему.
Приметы погоды:
Журавли улетают — на Покров будет мороз, а если нет — похолодает уже к концу октября.
Если утро в этот день пасмурное, то погода в ближайшее время будет хорошей.
Белки линяют — скоро похолодает.
Сухая погода на протяжении всего дня — к поздней зиме, а дождь — к ранней весне.
Именины отмечают: Надежда, Нил, Вера, Любовь, Мирон, Софья, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья.