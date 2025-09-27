Инстасамка обвинила стилиста Овечкина в хищении трёх миллионов рублей

Как отметила артистка, деньги, предназначенные для рабочих расходов, Овечкин потратил на личные нужды и не выполнил никаких обязательств. В своём Telegram-канале певица также заявила, что стилист привлекал других людей к работе, обещая оплату от её имени, но в итоге не расплатился.