Концерт мировой поп-звезды Джейсона Деруло в Москве начался с песни «Матушка-земля»

Ранее стало известно, что багаж Джейсона Деруло и еще нескольких граждан США, прилетевших в Россию, не был доставлен по прибытии в Москву. Задержка багажа связана с ошибкой при транспортировке вещей из Лос-Анджелеса при пересадке в Стамбуле.