Концерт мировой поп-звезды Джейсона Деруло в Москве начался с песни «Матушка-земля»

Американский певец начал шоу с русского хита.
Песня «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой открыла концерт американского исполнителя Джейсона Деруло в Москве. Композиция прозвучала в обработке и стала первым номером программы перед выходом зарубежного артиста на сцену.
«Концертный зал подпевал слова песни. Хит прозвучал в обработке и настроил пришедших фанатов на нужную волну», — уточнил канал РЕН ТВ.
Московский концерт стал первым из двух выступлений Деруло в России. Следующее шоу запланировано на 28 сентября в Санкт-Петербурге.
Ранее стало известно, что багаж Джейсона Деруло и еще нескольких граждан США, прилетевших в Россию, не был доставлен по прибытии в Москву. Задержка багажа связана с ошибкой при транспортировке вещей из Лос-Анджелеса при пересадке в Стамбуле.