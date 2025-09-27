Ричмонд
Концерт мировой поп-звезды Джейсона Деруло в Москве начался с песни «Матушка-земля»

Песня «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой открыла концерт американского исполнителя Джейсона Деруло в Москве. Композиция прозвучала в обработке и стала первым номером программы перед выходом зарубежного артиста на сцену.

Американский певец начал шоу с русского хита.

«Концертный зал подпевал слова песни. Хит прозвучал в обработке и настроил пришедших фанатов на нужную волну», — уточнил канал РЕН ТВ.

Московский концерт стал первым из двух выступлений Деруло в России. Следующее шоу запланировано на 28 сентября в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что багаж Джейсона Деруло и еще нескольких граждан США, прилетевших в Россию, не был доставлен по прибытии в Москву. Задержка багажа связана с ошибкой при транспортировке вещей из Лос-Анджелеса при пересадке в Стамбуле.