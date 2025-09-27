Календарь на 27 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Согласно преданию, крест был найден в 326 году в Иерусалиме, но позднее похищен персидским шахом во время войны с византийским императором Фокой. Лишь в VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. Оба события объединяет в названии праздника то, что обретенный крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. Это двунадесятый праздник — один из двенадцати величайших православных праздников годового цикла.