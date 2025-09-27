В Москве мотосезон закроется фестивалем на Воробьевых горах

Начало мотосезона в этом году отметили 26 апреля. Колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу. Впервые в истории в заезде участвовала ретротехника из музея «Моторы войны». Сотрудники Центрального музея Вооруженных сил России, в котором хранится оригинал водруженного на здании рейхстага Знамени Победы, подготовили его копию к весеннему мотофестивалю. Знамя закрепили на мотоцикле одного из участников заезда по Садовому кольцу. Всего в тот день в колонне проехали более 10 тыс. мотоциклистов.