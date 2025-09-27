Участок оранжевой ветки метро закроют в выходные в Москве

«27 и 28 сентября не будет движения поездов на участке между станциями “Октябрьская” и “Новые Черемушки” Калужско-Рижской линии. Закрытие необходимо для строительства пересадки со станции “Академическая” Троицкой линии на Калужско-Рижскую. Ограничения пройдут в выходные дни, когда пассажиропоток снижен», — говорится в публикации.