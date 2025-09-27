Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок оранжевой ветки метро закроют в выходные в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Движение поездов между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии московского метрополитена будет закрыто 27 и 28 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«27 и 28 сентября не будет движения поездов на участке между станциями “Октябрьская” и “Новые Черемушки” Калужско-Рижской линии. Закрытие необходимо для строительства пересадки со станции “Академическая” Троицкой линии на Калужско-Рижскую. Ограничения пройдут в выходные дни, когда пассажиропоток снижен», — говорится в публикации.

Отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут курсировать вдоль закрытого участка, другими линиями метро и наземным транспортом.