Совбез ООН отклонил идею РФ и Китая о продлении иранской сделки

СБ ООН отклонил проект о продлении на полгода резолюции по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

26 сентября Совет Безопасности ООН не поддержал совместную российско-китайскую резолюцию о продлении срока действия ядерной сделки с Ираном. Результаты голосования распределились: четыре голоса «за», девять — «против», две страны воздержались. Ход заседания транслировался на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

Согласно положениям документа, предполагалось продление действия резолюции на шестимесячный срок с обязательством всех участников СВПД незамедлительно возобновить переговорный процесс.

По словам зампостпреда при ООН Дмитрия Полянского, Россия категорически отвергает заявления о возобновлении антииранских санкций. Дипломат также заявил, что «Евротройка» намерена «похоронить» ядерную сделку, а ее попытки реанимировать антитегеранские резолюции являются неправомерными и нежизнеспособными.

Как заявил глава иранского МИД Аббаса Аракчи, организация должна квалифицировать ситуацию как незаконную. При этом он возложил ответственность на США, обвинив их в предательстве дипломатии, и на «Евротройку», упрекнув ее в ее же «захоронении».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о необходимости уничтожения существующих у Ирана запасов обогащенного урана.

