Блогерша Инстасамка обвинила известного стилиста в мошенничестве

По словам Инстасамки, стилист обманывал и других своих клиентов.
Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) обвинила стилиста Николая Овечкина в мошенничестве на сумму около трех миллионов рублей. По ее словам, деньги были выделены на производство клипа «BOSS», однако стилист присвоил средства и не выполнил оговоренные работы.
«Стилист Николай Овечкин обманул мою команду на 3 000 000 (эти деньги он брал на закупы и рабочие расходы, но он решил присвоить их себе). Полученные от нас деньги он растратил в своих целях, не потратив на производство клипа ни рубля из наших рабочих денег, которые мы ему дали», — рассказала певица в своем telegram-канале.
Она также заявила, что Овечкин якобы привлекал к проекту других специалистов, обещая им оплату от ее имени, но впоследствии не рассчитался. В команде Инстасамки уточнили, что сейчас готовят коллективное заявление в полицию. К нему присоединяются и другие пострадавшие — среди них представители известного бренда Bosco.
Как рассказали в компании, Овечкин неоднократно брал премиальные вещи для съемок, однако ни разу их не вернул. Также пострадавшие отмечают, что подобных эпизодов со стороны стилиста было несколько.