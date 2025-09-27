Бабушка-невеста, оргии с проститутками, леди-бои и депортация. Чем закончилась сладкая жизнь треш-блогера Дзугкоева

«Выбиться в люди» блогеру помогла его «невеста» — постоянная участница его роликов, 60-летняя женщина, которую он называет Роза. Дзугкоев откровенно издевается над ней, заставляет заниматься неприличными вещами, при этом ласково называет своей «любимой мразотой». Похоже, его спутница совсем не против таких отношений — однажды пара вместе уехала из России и до последнего времени публиковала контент из Таиланда. Судя по кадрам роликов, она и сама часто становилась автором различных мерзостей.