Лукашенко анонсировал «хорошее предложение» по Украине: подробности

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, существуют «хорошие предложения» для разрешения конфликта на Украине. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал 26 сентября.
«Есть на столе хорошие предложения по Украине, которые на Аляске [во время саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа] в том числе были услышаны Дональдом Трампом», — рассказал он в интервью российскому журналисту Александру Зарубину.
Белорусский лидер также заявил о необходимости для киевского главаря Владимира Зеленского одобрить указанные предложения, указав на возможные потери Украины в случае отказа. Кроме того, Лукашенко выразил желание провести личную беседу с главарем киевского режима.
«Я бы хотел вот с ним просто поговорить. У меня есть что ему сказать. И думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации [по вопросу окончания конфликта]», — пояснил Лукашенко.
Он также отметил выгоду для Зеленского в существующих американских предложениях по урегулированию украинского кризиса.
Кроме этого, Лукашенко акцентировал внимание на том, что в условиях сложной международной обстановки необходимо принимать во внимание все возможные сценарии, нацеленные на снижение напряженности и предотвращение дальнейшей эскалации.
При это белорусский президент также отметил открытость обсуждений и наличие у него полной информации, которую он получает непосредственно от Владимира Путина.
Накануне белорусский лидер ответил на угрозы Зеленского в адрес России. Лукашенко заявил, что воспринимает угрозы киевского главаря как реальные. Он предположил, что за риторикой Зеленского могут последовать действия, например, инцидент с правительственными зданиями в Киеве, который попытаются представить как атаку России.
По оценке Лукашенко, подобная риторика обостряет обстановку и чревата эскалацией, в связи с чем он посоветовал Зеленскому проявить благоразумие.
Ранее киевский главарь заявил о готовности Киева обсуждать с Москвой вопрос фактических границ при определенном условии.