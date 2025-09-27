Жительница Одессы пожаловалась на отсутствие мужчин в городе

Жительница Одессы поделилась впечатлениями о том, что в городе практически невозможно встретить мужчин. Её слова приводит украинское издание «Страна.ua».
По словам девушки, ситуация стала настолько заметной, что новые знакомства завести негде — ни в кафе и ресторанах, ни на светских мероприятиях.
Она подчеркнула, что отсутствие мужчин ощущается повсеместно, поскольку все они либо мобилизованы, либо прячутся от мобилизации.
Ранее сообщалось, что власти Украины вводят автоматическую постановку на воинский учет мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, не состоящих на учете без законных оснований.